失業男多次酗酒鬧自殺 竟稱「報警才有人理我」

2019-02-19 13:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市田姓男子失業已久，常借酒澆愁並鬧自殺，本月15日他又醉酒，在中市南區路旁鬧事，員警抵達後，他從鬧事爭吵「1秒鐘變自殺」，獨自走到路橋旁，想要跳陸橋輕生，員警趁他不注意時，將他拉回路上，上手銬送醫，至於他三番兩次鬧自殺的主因，他說，「只有報警才有人理我啊」，意指沒有人理他、關心他，但每次有人報警，員警都會到場關心，警察似乎成了他的慰藉或「心靈導師」。

中市警局第三分局正義派出所15日下午接獲報案，指南區興大路與忠明南路路口有醉漢鬧事，正義所巡佐黃厚翰與警員王鵬翔馳抵，發現是44歲田男醉酒與人起爭執，警方協調時，裸著上半身的田男似乎無法控制情緒，從爭吵演變成「1秒變自殺」，在警方面前上演自殺鬧劇。

警方資料顯示，田男已有多次鬧自殺紀錄，但從未實際行動，不過，此次田男卻有行動，警方處理糾紛時，他獨自走到南區忠明南路與興大路口地下道上方路橋上，爬上護欄後大聲叫囂，宣稱自己想要跳橋自殺，警員王鵬翔安撫田男情緒，持續與他對話，巡佐黃厚翰趁機繞到田男後方，拉住手臂並勾住田男脖頸，將他帶離護欄，拉至地面確保安全，依照警察職權行使法把田男上銬保護管束，通知救護車送醫觀察治療，並通報社工後續處置。

至於田男屢次鬧自殺動機，田男說，自己失業已久，加上疾病纏身，常常藉酒澆愁並揚言自殺，主因是身邊沒有朋友可以說話談心，為了獲得心理抒發與安慰，他才會鬧自殺，「只有報警才有人理我啊」，他說，每次鬧自殺，有人報案後，警方都會立即到場了解關心他，警方似乎成了他的「心靈導師」。

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