收賄572萬判刑6年4月定讞 前三民二分局長李世昌今入獄

2019-02-19 12:28

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局前三民二分局長李世昌，被控在擔任市警局專勤組長任內收賄572萬元包庇電玩業案，最高法院日前判他有期徒刑6年4月、褫奪公權2年定讞。廉政署南調組今天中午將他帶回高雄地檢署，將發監執行，展開鐵窗生涯。

外號「水餃」的李世昌，一審被高雄地院判刑8年、褫奪公權3年，李認為判太重，上訴二審遭駁回，維持一審原判。不過，最高法院本月13日認為他承認犯行，並咬出同僚涉案，將他減刑，改判有期徒刑6年4月、褫奪公權2年定讞。

2015年10月爆發高市警局不肖官警集體包庇賭博電玩業者弊案，檢調執行多波搜索，涉案判刑、停職官警共24人。

其中，涉案官階最高的三線一星、前分局長李世昌，在2010年12月至2013年1月間擔任高雄市警局行政科專勤組長，負責排班取締賭博電玩，電玩業者被取締後，找上李的舊部屬葉嘉雄、彭達明居間疏通，透過2人送錢給李世昌，拜託放水不要排臨檢或洩漏臨檢時間。

李從2011年3月至2012年11月間，按月收受位在大樹、鳳山、橋頭、阿蓮、岡山、仁武、鳥松、大寮、前鎮、林園、大社、彌陀等區共30家賭博電玩業的賄款，前後收賄21次，按月透過葉等人交付新台幣40萬元至80餘萬元不等賄款給李世昌，共1146萬元。

李供稱他將半數賄款朋分給專勤組副組長（警務正）林振宏，各分得572萬元。

李世昌及葉嘉雄均坦承犯行，林振宏則否認犯行，並辯稱遭李世昌誣陷，但不被法官採信。林另案審理中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/