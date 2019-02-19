真的霸王餐 小吃店狂吃1萬元大餐 沒錢買單判關59天

2019-02-19 12:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子魏家和去年4月下旬前往基隆某小吃店點餐，開了3瓶酒及多樣小菜共1萬494元，但吃完之後，魏男卻向店家表示身上沒帶錢，隔日再拿支票來付款，但店家遲遲未收到魏男款項還失聯，憤而提告。基隆地方法院認定，魏男明知沒錢，卻還到店家消費，觸犯詐欺取財罪，判處拘役59天，得易科罰金5萬9千元，並追徵未繳交的餐費。

魏男向法官表示，當時是店家說先欠著沒關係，後來有想要去還錢，但是卻忘記老闆的手機號碼，後來手頭沒有那麼寬裕才作罷，但當天自己一人怎麼可能花費1萬多元，如果老闆折個5千元，馬上就能付清。

店家則表示，魏男是第二次到店內消費，第一次有將款項結清，而他自稱自己很有實力，還說要送店內員工鑽石項鍊，直接在店內炫富，結帳時才說忘記帶錢，明天就來還清，殊不知就此失聯。

法官認為，魏男明知自己無能力付款，還到店內消費，已有詐欺取財犯意，且犯後態度不佳，否認犯罪，判處拘役59天，得易科罰金。

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