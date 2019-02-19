主辦多P烤肉性愛趴 王、盧2人妨害風化起訴

2019-02-19 11:53

［記者楊政郡／台中報導］臉書社團「多P交流中心」，去年6月有人張貼舉辦「沐夏烤肉啪、啪、啪」，男生收費3500元，女生免費，暗示多P性愛趴，檢警到場追查2女8男幾乎一絲不掛，主辦的王、盧是男女朋友在現場烤肉及幫客人遞保險套，警方太早到場！陳女才與兩男嘿咻結束，第三名張男硬不起來未完事，詹女則剛到場辯稱只是受邀，檢方依妨害風化起訴王、盧，其餘依社會秩序維護法裁罰。

起訴書指出，36歲盧男與32歲王女是男女朋友，兩人意圖使人為性交而牟利，去年6月16日在臉書社團「多P交流中心」，張貼舉辦大型活動，費用男3500元，以私訊方式報名，而有男客繳交訂金2000元後，即可加入「6/16沐夏烤肉啪、啪、啪」群組，群組內說明詳細活動內容。

王女為吸引男客，說明預計有4-5名女生，男生預計20名，是當天人數決定房間，下午6點進房，隔天中午退房，先付訂金2000元，當場支付1500元，5月20日之前收到訂金一律剔除。

而當晚有8男報名到場，都是熟門熟路的舊客為多，他們供稱已參加過王女的活動，且用的都是這一牌的保險套。

當天王女邀了陳、詹兩女到場，陳女供稱她每場賺3500元，曾經參加過王女的活動，而詹女否認性交易，因為她才剛到場，全身服裝還在，而現場1女8男幾乎一絲不掛，而王、盧兩人服裝整齊在一旁服務、烤肉供客人食用，幫忙遞保險套，現場還查扣未使用保險套18個。

王女否認辦性愛趴賺錢，供稱僅是烤肉、唱歌，發生性行為屬個人行為，他們不管，但盧男及其他證人都供稱是男客付錢的性愛趴，主辦人觸犯意圖營利留容他人性交易。

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