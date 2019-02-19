替伊通公園採購種樹 前里長涉不實核銷獲緩起訴

2019-02-19 11:32

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市中山區朱園里前孫姓里長，申請動支里鄰建設服務補助費，以9萬元採購櫻花樹及烏心石路樹各2棵，種植於里內伊通公園旁人行道，但孫男事後得知烏心石路樹無法核銷，遂改以「購種櫻花2棵經費9萬元」的不實名目申請請款而遭法辦；台北地檢署考量他已認罪，依偽造文書罪予以緩起訴1年，條件是支付公庫3萬元。

緩起訴書指出，孫男於2012年擔任朱園里里長期間，以朱園里辦公室名義，申請動支北市府101年度里鄰建設服務補助經費，分別採購櫻花樹及烏心石路樹各2棵，但烏心石路樹無法核銷，孫男便指示里幹事填寫不實的估價單及收據，向北市中山區公所辦理核銷及請款。

直到去年北市政風人員稽查有關里鄰建設的經費，發現孫男申請核銷的單據有疑點，經實地勘查比對路樹的數種及數量後，確認伊通公園人行道旁有多種植2棵烏心石路樹，孫男才承認以不實的單據核銷，被依偽造文書罪法辦。

檢方考量沒前科的孫男已認罪，且他確實有採購樹木種植於公園及人行道，其惡性非重，因此同意給予他1次自新的機會，予以緩起訴。

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