集體包庇賭博電玩 高雄6官警二審最重判21年

2019-02-19 11:07

〔記者黃建華／高雄報導〕仁武、鳳山警分局6名官警集體被控收賄包庇賭博電玩弊案，高雄高分院二審今天上午宣判，認定前仁武偵查佐蔣曜同等6人共收賄500多萬元，依貪汙、違背職務收賄等罪，將6人分別判處7年到21年不等有期徒刑，其中，前鳳山督察組警務員陳志興量刑最重，被判21年。

判決指出，前仁武警分局偵查隊偵查佐蔣曜同（綽號「阿同」）、高鋒銘，林旻諄（綽號「土狗」、前仁武分局行政組警員），陳志興則是前鳳山分局督察組警務員，許豐泉則是前鳳山分局警備隊巡佐（支援分局督察組查緝賭博），巫文利前係鳳山分局文山派出所警員。

其中，蔣曜同、高鋒銘與林旻諄3人涉嫌自2013年起按月收受位在高雄市大樹、仁武、鳥松、大社等區共14家賭博電玩業者賄款，3人以透過白手套或不同管道轉交的方式收賄，包庇14家賭博電玩業者不被取締，或者遭臨檢仍可順利過關，3人總計收賄23次，總金額為240餘萬元。

同案另3被告鳳山分局督察組警務員陳志興、巡佐許豐泉與警員巫文利，法官認定，3人自2012年7月起至2015年10月，在鳳山分局及轄下文山派出所任職期間，按月或依三大節或每半年收受位在高雄市鳳山區共9家賭博電玩業者賄款共達87次，涉嫌收賄共308萬元。

高雄高分院今審結宣判，蔣曜同被判7年6月，褫奪公權6年，所得賄款235萬8千元應追徵沒收。高峰銘8年、褫奪公權3年，所得賄款3萬元應追徵沒收。林旻諄7年，褫奪公權3年。

陳志興被判刑21年，褫奪公權7年，所得賄款200萬元宣告追繳沒收、許豐泉判14年5月，褫奪公權6年，收受賄款28萬元宣告追繳沒收、巫文利判17年，褫奪公權6年，所得賄款80萬元追繳沒收。

另有兩名涉案「白手套」，遭高雄高分院駁回上訴，洪男仍維持一審原判6年6月，褫奪公權3年。未扣案之犯罪所得16萬元沒收。曾男5年6月，褫奪公權3年。未扣案之犯罪所得4萬元沒收。全案可上訴。

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