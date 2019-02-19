獨家》酒駕零容忍破功！高市警酒駕騎車自摔送醫

2019-02-19 09:47

〔記者黃建華／高雄報導〕儘管高雄市警察局局長李永癸三令五申「酒駕零容忍！」日前春節期間又表示，酒駕就像不定時炸彈，要求員警要成為防治酒駕的「拆彈」專家，言猶在耳，高市警界今天凌晨卻發生一名黃姓警員涉嫌酒駕騎機車自摔，經救護車送醫救治，抽血換算酒測值高達1.24，黃員目前仍昏迷中。前鎮分局長林新晃表示，黃員經救治後已無大礙。

涉嫌酒駕騎車自摔的黃姓員警，為前鎮警分局前鎮派出所警員，今（19日）凌晨0點30分被人發現騎機車摔倒在林園區王公路，經119救護車送往健佑醫院救治，抽血換算酒測值為1.24，黃員經救治已清醒。

黃員目前昏迷中，究竟是在哪裡與人飲宴喝酒？督察單位還要等他清醒後才能問訊，並將依法行政懲處，所長等直屬長官督導不周，恐難逃連坐處分。

據了解，高雄市警察局局長李永癸今年農曆春節期間到派出所慰勞員警發紅包時，還三令五申「酒駕零容忍」，告訴交大大隊長陳文耀警方防治「酒駕」的態度，並說：「酒駕像是路上的不定時炸彈，所以春節期間要請員警化身成為拆彈專家，強力防制酒駕，因為對酒駕零容忍」。

沒想到言猶在耳，李局長要求警方防治酒駕「拆彈」，卻發生「自爆彈」，警界私下表示，實在很糗。（10：05更新）

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