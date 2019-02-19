獅子會出錢出力倡反毒 音樂劇唱進學生心中

2019-02-19 09:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕國際獅子會300B2區新店分會出錢出力，邀請莊敬高職表演藝術科學生舉辦反毒音樂劇，在新店區的文山、五峰、安康和達觀4所國中演出，以輕鬆詼諧的形式寓教於樂，讓青少年能夠接收到劇情想要傳達的吸毒害人不淺的用意，獅子會新店分會長吳宗慶說，他親眼目睹自己的親戚子女吸毒，除自己身心受害，連帶造成家人痛苦，好不容易才走出毒品深淵，希望這樣的悲劇能遠離每個青少年的人生。

莊敬高職表演藝術科學生演出的劇情，描述毒品魔掌已逐漸透過學生進入校園，如果意志不堅定或是好奇心強烈的青少年，就會輕易被毒品控制，從嚐試一步一步走向吸毒販毒、甚至鋌而走險、為非做歹，害人害己，毀掉一生。

吳宗慶說，毒品在學校和社區中的發展，令人難以想像，就像他親友的小孩，原本朝氣蓬勃，但是在高中時誤交損友、染上毒癮，好像變了一個人，自己的儲蓄花完後，開始向家人偷錢騙錢買毒，家人不給就加入販毒，讓家人受累、痛苦萬分，最後把他送離台灣，才慢慢走出毒品深淵。

達觀國中校長郭雅美說，各級學校都有警覺到毒品泛濫的趨勢，教導學生辦識各種毒品及辨識各種毒品，極力防堵入侵校園，並且不定期會對學生進行毒品篩檢，莊敬高職學生到校表演生活化的音樂劇，比大人說教效果還好。

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