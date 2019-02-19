被原民獵人槍擊不怕 越籍移工山老鼠集團南投盜伐被人贓俱獲

2019-02-19 08:59

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊獲報，越南籍山老鼠陳姓主嫌，涉嫌雇用同鄉組成森林盜採集團，專門針對台灣珍貴的百年柏（黃檜）原木下手，橫行南投武界山區肆意盜伐牟利，破壞政府保育已久的森林資源，專勤隊經數月跟監，日前在南投草屯旅館，查獲陳男與黃姓買家等7人，查扣市價約200萬元的19塊扁柏原木及30萬元贓款。

桃園市專請隊指出，全案由桃園地檢署檢察官林育駿指揮，會同桃園市中壢警分局、保七總隊第六大隊及桃園憲兵隊等單位人員，當場起出已經客製化切割的百年黃檜計19塊，另於主嫌租屋處搜出6塊價值更高的樹瘤原木，並於草屯中興路某大樓宿舍內查獲集團成員越南籍失聯移工共9人，在各單位的通力合作下順利將山老鼠一網打盡。

桃園市專勤隊表示，該隊依線報於上月底發動一波查緝行動，不過當時該盜採集團搬運木材下山時，遭原住民獵人發現並開槍制止，山老鼠被迫將原木棄於河床落荒而逃，因無功而返而繼續上山盜採。

桃園市專勤隊調查發現，陳男原受雇於國人從事搬運贓木工作，隨著盜伐經驗增加，竟自立門戶躍升為盤商，並吸收其他同為越南籍失聯移工共組山老鼠集團上山盜伐，並將贓物轉賣國人牟利，從盜採至銷贓一手包辦，儼然成為組織化的山林劊子手，全案依違反森林法、文化資產保存法等罪嫌移送偵辦，後續將持續擴大追查其他共犯到案。

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