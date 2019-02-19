談募兵徵兵稱美國意見 柯文哲駁軍方看法

2019-02-19 01:04

〔中央社〕台北市長柯文哲在18日晚播出的電視節目專訪表示，他近日對於募兵制與徵兵制相關發言，其實是美國的意見；而國防部指先進國家都採募兵制，「很不幸的，台灣不是先進國家」。

柯文哲接受「關鍵時刻」主持人劉寶傑專訪，節目在18日晚間10時55分播出。他表示，「我對台灣的國防會有什麼瞭解，這是美國的意見，真的」；指九合一選舉結束後，美國有一大堆人拜訪他，才讓他有感而發。

柯文哲表示，募兵制的人事費用太高，會擠壓軍購費用，並指美國國防部亞太安全事務首席副助理部長海大衛、美國在台協會（AIT）前主席莫健都抱持同樣看法：台灣採募兵制增加人事費，佔掉所剩不多的國防預算。

柯文哲說，「你以為我那麼聰明，會懂那個什麼募兵制、什麼徵兵制的問題，這是美國老大哥的意見」，而當他拋出想法後，國防部立刻發布新聞稿指「先進國家都採募兵制」，他說，「很不幸的，台灣不是先進國家」。

柯文哲表示，台灣不是美國，也不是英國等先進國家，狀態比較接近南韓和以色列，但這2個國家都是徵兵制。

他認為，若採募兵制，國防總預算應該要增加，否則是自相矛盾，重點不在何種制度，「重點是叫國防思維」。

針對劉寶傑詢問參訪以色列的目的，柯文哲說，以色列的網際安全（cyber security）很強，「全世界最強的網軍，是台灣跟以色列」。另外想了解，以色列如何以一個小國在充滿敵意的環境下存活。

柯文哲說，在中美衝突大的情況下，民進黨立場親美、國民黨立場親中，「其實幹得好叫左右逢源，幹不好叫左右為難」，台灣也是學習在惡劣環境中求取平衡與生存。

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