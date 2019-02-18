前臉書亞太區副總裁 台北市豪宅墜樓亡

2019-02-18 23:03

首次上稿 22:33

更新時間 23:03

〔記者鄭景議／台北報導〕今日下午兩點有民眾發現，在台北市南京西路、重慶北路口的建成圓環旁一處社區大樓，6樓露台有一名男子雙腳懸空在露台邊，嚇得趕忙報案稱有人要跳樓，沒想到警消趕抵時，發現男子已經腦漿外溢身亡，原來男子是從更高處墜樓，墜到6樓身亡，據了解，死者44歲男子陳柏維疑似是前臉書亞太區副總裁，生前可能患有憂鬱症。

陳柏維住在該棟社區大樓15樓，疑似從家中陽台或是從18樓頂墜樓，警方在他身上口袋找到過去使用的舊名片，才知道他的身分，家屬向警方表示，死者患憂鬱症，多年前自臉書離職，現在在親友開設的房屋銷售公司擔任經理，他數年前與妻子離異，小孩跟著母親，由於陳柏維經常因想念孩子無法見面，更使得憂鬱症病情加重。

據悉，陳過年前才獨自住進位在南京西路的這棟新購豪宅，今日上午，死者還曾進房屋公司上班，跟親友有說有笑，不料，下午竟墜樓身亡。

警消表示，當時獲報後先在地面鋪設氣墊，然後員警再上樓查看想要勸說，想不到男子呈現倒臥姿勢，頭顱已經破裂，明顯是由更高的樓層墜落，只是膝蓋以下懸在露台外，讓下方民眾誤會他準備跳樓。

有目擊者指出，上午曾突然聽到巨響，接著看到一隻男用皮鞋掉落，抬頭看發現有一雙腳懸空露台邊，沒想到男子是從更高的樓層墜樓。

據指出，陳男家境十分富裕，他在臉書總公司任資深副總裁就已領有千萬年薪，張男父親開設的建設公司又曾幫公私立醫院、華亞、新竹科技園區及大專院校、縣市政府承標大型建案。

陳男經濟條件是億萬富翁等級，近年更斥資買下建成圓環高樓層豪宅定居，卻可能因家庭離異壓力，加上長期纏身的憂鬱症才導致跳樓身亡。

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