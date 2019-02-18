賊的報恩！警察請吃1碗泡麵 感動到承認偷了6車

2019-02-18 19:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕賊的報恩！台中市56歲趙姓男子涉嫌偷6輛汽機車代步，警方鎖定他犯案，到二手市場逮人，當時趙嫌餓得講不出話，員警立即款待吃了一碗熱騰騰的泡麵，讓他感動萬分，他坦承「借用」6輛汽機車，但辯稱都停放得好好的、並非竊盜，還告訴警方尚未尋回的機車停放位置，「答謝」招待，堪稱「盜亦有道」；警方詢問後依竊盜罪嫌函送法辦。

台中市警局三分局東區分駐所調查，本月6日至10日農曆年期間，轄區內共發生6件汽機車竊案，包括1輛汽車、5輛機車失竊，另有1件安全帽竊案，員警焦頭爛額，發現被竊汽機車的車主，都是忘記把鑰匙拔出，竊賊得以直接啟動電門把車開走，員警與車主於案發後尋回1輛汽車與3輛機車，仍有2輛機車下落不明。

警方調閱監視器畫面，發現56歲的趙男涉案，進一步發覺趙男經常出入中市東區的二手市場，遂於本月12日下午到二手市場內抓他，原來無住處的他，在二手市場內擺攤維生，夜間就睡在攤位上。

員警見有詐欺與公危前科的趙男，講話有氣無力，精神狀況很差，詢問得知他因生意差，身上沒錢，當天沒有吃飯，餓得兩眼花慌，員警立即泡熱騰騰的泡麵款待他吃飽，他相當感動，一邊吃泡麵，一邊向警方承認偷安全帽與6輛汽機車，還主動把安全帽的藏放位置，以及2輛尚未尋獲的機車位置告知警察，他在其他派出所轄區內亦涉及多件汽機車竊案，其他派出所的員警趕赴東區所偵訊，他也都坦承犯案。

不過，趙男雖承認偷竊，卻又辯稱說，他工作需要載貨，又沒錢買車，見路旁鑰匙未拔的汽機車，遂「借來代步」，他還強調，自己「借用」汽機車後，會把車子停回案發現場附近的停車格，讓車主與警方容易尋獲，警方今天將他依竊盜罪嫌函送法辦。

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