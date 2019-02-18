太平4口燒炭案 吳妻明顯被綑綁及勒頸 3妻小恐都被加工殺害

2019-02-18 20:27

［記者楊政郡／台中報導］台中市太平區計程車內一家4口燒炭死亡案，台中地檢署檢察官黃智炫初步相驗，發現吳妻頸部有明顯勒痕，手臂有抵抗傷，手肘處有膠帶綑綁而造成瘀血傷，死前有掙扎。另吳男及兩小孩都沒有外傷，懷疑吳妻及小孩事前都被暗中下藥，檢方定21日（周四）上午進行解剖，深入了解死因。

檢察官下午傳喚吳男父親及吳妻父親，兩人都沒有特別表示，希望檢察官查明真相。

中市吳男（32歲）和彭姓妻子（34歲）感情不睦，分居中，昨上午彭女帶著年紀9歲的兒子和6歲的女兒，離開娘家與吳男會面談離婚，卻一直沒回來，也沒有消息傳回娘家，彭女家屬報案找人，今上午民眾在太平頭汴山區的北田路邊，發現一部計程車內（吳父所有），一家4口在計程車內燒炭，4人已沒有生命跡象，警方初步看到彭女雙手遭透明膠帶綑綁，吳男及兩小孩身上均無外傷。

檢察官與法醫相驗，彭女除雙方被膠帶綑綁，手肘有瘀傷，手臂也有明顯抵抗傷及瘀血，且頸部出現明顯勒痕，至於是被勒斃在先？還是燒炭一氧化碳中毒身亡，還有待進一步解剖及化驗。

另外小孩年紀也應該會有掙扎，可是全身看不出有外傷及抵抗傷痕，檢警研判是否生前被下藥昏迷，也需要化驗了解。

今天上午9點多，民眾發現空地停了輛計程車，上前察看發現前座躺了2個人，又門窗緊閉直覺是輕生而報案。消防人員破窗搶救，發現吳男坐在駕駛座，彭姓妻子躺副駕駛座，後座還有9歲兒子和6歲女兒，4人都已經沒有生命跡象，車內發現炭盆，車外散落不明藥物，車內有未喝完飲料罐。

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