男子躺報廢車尋短 父探頭驚見兒只剩骷髏頭

2019-02-18 19:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化32歲林姓男子疑因經濟陷入困境，在自家果園內的一輛報廢車輛尋短，一個多月來林男父母多次進出果園，都沒察覺有異，直到今早父親往車內探頭，才發現失蹤已久的兒子躺在車內一動也不動，人頭已變骷顱頭，嚇得趕緊報警。警方調查發現，男子幾乎成乾屍，一旁留有遺書，死亡可能超過1個月，詳細死因檢警仍需解剖釐清。

彰化縣消防局表示，今日上午9點多獲報，員林市中東里社區活動中心旁一處果園內一輛報廢車輛，疑有男子陳屍車內，並發出濃濃屍臭味，抵達現場發現該車輛門窗上鎖緊閉，經使用破壞器材破門，發現男子已腐敗發臭，頭顱發黑凹陷幾成骷髏狀，明顯死亡多時。

林男父母從遺書筆跡認為是兒子所寫，在場泣不成聲，向警方供稱，該果園種植荔枝、芒果等，果園內也有養雞和養了一條狗，夫婦倆與兒子幾乎每天都會來餵食，最近只知兒子似乎有金錢困擾，跟家人少有聯繫，過年期間也沒回家，相當擔心，今早再前往果園尋人，聞到報廢車發出異臭，於是探頭發現有人影，由於門窗緊鎖，只好通報員警，沒想到尋兒多日竟在身邊。

由於事故地點人來人往，林男陳屍月餘未被發現，引起地方熱議。中東里里長曹炎權說，林男今年初經常在活動中心旁喝悶酒，偶而會在報廢車上睡，最近一個月都不再出現，倒是一輛陌生機車駐足已久，報警也稱非失竊車輛，沒想到是林男所乘。附近民眾說，曾聞到異味，以為是附近果園施灑農藥所致，但過年前，常聽到果園內的狗不分晝夜吹狗螺，覺得毛毛的。

東山派出所所長林士勝表示，死者在車內留有一封遺書，表示「因經濟壓力大想不開，對不起父母，先走一步」，警方在車內尋不著任何自殺工具，只有飲料、礦泉水等，家屬對男子死因沒有意見，詳細死亡原因，仍需待檢方解剖相驗。

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