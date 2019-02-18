高雄遠洋漁船起火爆炸 台籍輪機長奮勇救人受傷

2019-02-18 16:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄籍魷釣船「俊榮」號本月11日上午近7點，在南大西洋的福克蘭群島海域，突然起火爆炸，導致5名菲律賓漁工失蹤、1名越南漁工受傷，台籍輪機長奮勇救人滅火過程也受傷，目前2人在烏拉圭醫院治療，沒有生命危險；確切的火警原因，必須等漁船拖回港口勘驗，才能釐清。

俊榮漁業公司強調，台籍輪機長發現失火後，立刻協助受困漁工疏散，並奮勇救人，企圖滅火過程受傷，後來因為火勢太大，又衍生爆炸，船長緊急下令搭救生艇撤離，感謝友船、漁業署、外交部及福克蘭群島提供援助。

「俊榮」號共有69人，包括台籍船長與輪機長等4人，以及菲律賓、越南、印尼、緬甸、中國等外國漁工65人，這起意外造成5人失蹤、2人受傷。

漁業署表示，接獲通報第一時間，報請國家搜救中心啟動國際救援系統，除福克蘭群島派出直升機、軍艦及船艇外，鄰近的台籍漁船「日大益」號等友船也加入援救行列。

因「俊榮」號已失去動力，在海上漂流、悶燒，由台籍漁船「錦玉龍」號協助監控，再透過拖船伺機拖到港口，才能完全撲滅火勢；同時設法搜尋5名菲律賓漁工的蹤跡，所以仍定義為「失蹤」。

「俊榮」號於1月下旬，從南非開普敦港出發，前往福克蘭群島，卻在本月11日上午近7點，距離福島Stanley港北方約75海浬處，船尾機艙突然失火，5名菲律賓漁工受困、1名越南漁工逃出時受傷，台籍輪機長奮勇滅火救人也受傷。

船長於案發第一時間對外求援，鄰近的台籍漁船「日大益」號率先到場，救出64名船員，再交由台籍漁船「連榮」號，送到烏拉圭蒙特維多港安置、就醫。

高雄籍魷釣船「俊榮」號起火爆炸，導致5人失蹤、2人受傷。（圖擷取自獲救漁工Aan Hen Sueke臉書）

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