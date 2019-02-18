可以跟妳要LINE？ 男尾隨女遭警裁罰

2019-02-18 15:19

［記者陳恩惠／台北報導］別亂搭訕，正妹的男友在後面看得很火！ 1名24歲待業中住在附近的男子，看見21歲正妹長相甜美，從捷運出口外一路尾隨，竟在正妹的男友前，向她表白「可以做個朋友嗎？可以加個LINE嗎？」遭正妹以「不好意思」拒絕，正妹男友氣得追過去，搭訕男趕緊躲進家中，事後正妹報警，台北市警北投分局石牌派出所據報，通知搭訕男到案，依社會秩序維護法裁罰。

這起搭訕的騷擾案件發生在本月16日晚間11時許，在餐飲業工作的正妹，由市區搭捷運來找男友，卻被騷擾，正妹的男友事後將過程PO文在臉書社團「台北之北投幫」提醒住在北投地區的民眾，「大家好，請夜歸的女性要多多注意，今晚11點出頭，石牌捷運站2號出口有一名男性拼命在搭訕烙單女性，本人女友回家被尾隨還硬搭訕，受了驚嚇，男子身高約175-180，大概30歲左右

，我追過去時發現他躲進大門，有可能是西安街1段313巷的住戶，請夜歸女性多多小心。」

警告文一貼出，引起廣大幫有迴響，除了「謝謝告知」、「感謝提醒」外，還有女網友表示「一號出口前幾天也有類似狀況，14號大約晚上9點多遇到，但那時候我沒回應他也沒跟上來」，另有名男網友說「報警沒用的，我女性朋友在明德站被強抱襲胸，攝影機有錄到，警察去捷運調影像也有錄到這男的，這樣都抓不到了。我永遠記得女性朋友難過的跟我說她的二次傷害，當她跟警察一起看調出來的影像，警察還笑笑說『喔！這女的很洽喔!』（被強抱襲胸難到不反抗掙扎嗎？）以上是真實事件。」

不過石牌所長昨午看到貼文也立刻回應「網友您好，我是北投分局石牌派出所所長黃敏，有關您在貼文提到在石牌捷運站2號出口有不明人士疑似尾隨女性搭訕情事，目前本所正積極查證當中。為釐清案情，也請您與本所聯繫完成報案程序釐清事實，另本所並將周邊區域列為巡邏重點，加強防制不法，若有其他不法事證，請隨時與本所聯繫，謝謝您。石牌派出所電話：02-28230110」

北投警方，根據監視器找到涉嫌搭訕的男子，他到案表示，因為那名女子面容姣好，所以上前一路攀談並想要結交朋友，後來看到那名女子有男性友人等候而作罷，沒想到此舉誤觸法網。

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