酒駕車禍頻傳 郭國文：應公布車輛及酒精提供者姓名

2019-02-18 15:35

〔記者萬于甄／台南報導〕新化昨晚發生一起3車車禍，造成一名1歲4個月男童不幸身亡，其中一名肇事陳姓車主酒測值竟高達1.27，引發社會譁然，台南立委補選參選人郭國文憤怒表示，除要提高罰則吊銷執照外，應修法擴大連坐責任並公布車輛及酒精提供者，相信才能有效遏止酒駕累犯。

郭國文指出，台灣酒駕的罰則雖相對其他國家明顯偏低，近年也不斷討論要加重罰則，許多民眾會問重罰是否有用，不過，根據交通部統計數字顯示，近5年來因酒駕傷亡人數確實逐年降低，從2013年為1萬多人到2017年降低為6247人，但值得關注的是其中有3成7為累犯。

郭國文認為，除提高罰則，吊銷執照以外，應針對多數累犯修法擴大連坐責任，參考日本公布車輛提供者、酒類提供者以及車輛同乘者等，另外初犯酒駕者可以加強服殯儀館或其他勞動服務，或延長吊銷駕照期限，避免成為累犯肇事。

郭國文表示，酒駕檢測執行地點、時間、人力調度配置等也是重點，透過更嚴格的修法，以及積極的教育推廣，才能避免酒駕傷人的事件再度發生。

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