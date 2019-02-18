明星警犬「小黑」摔傷住院手術 員警愛心樂捐籌醫藥費

2019-02-18 15:15

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民二分局覺民派出所警犬「小黑」，原是流浪犬，10多年前被所方收養，牠靈性很高，未受過訓練，卻主動跟員警外出巡邏，平時鎮守值班台，昨外出不慎摔傷，左後腿脫臼、韌帶斷裂，緊急住院手術，為籌募醫藥費，員警發起樂捐，希望「小黑」趕快康復，重返工作崗位。

覺民派出所所長楊增平表示，15歲的「小黑」昨清晨5點多趴著爬進派出所，緊急送動物醫院救治，經檢查牠的左後腿脫臼、韌帶斷裂，必須裝設人工韌帶，手術、住院及抽血檢查費用約需5萬5000元。

覺民派出所員警今上午貼出募款公告，期盼大家發揮愛心樂捐，楊增平率先響應捐出1萬元，並希望大家共襄盛舉，共同幫助「小黑」。

員警翁宗平說，狗齡換算成人類歲數，狗1歲等於人7歲，15歲的「小黑」已高齡，因為年歲高，疑似從高處跳下左後腿受傷，若不趕快手術，恐怕殘廢。

員警表示，「小黑」是隻母土狗，10多年前先後進駐鼎山、民族派出所、偵查隊，後來到覺民所，從此定居下來。牠平時鎮守在值班台，也會跟著員警外出巡邏，有次員警追捕嫌犯，「小黑」協助咬住對方褲腳，事後大家買來一件印有「POLICE警察」的狗衣讓「小黑」穿，並非正式納編為警犬。

「小黑」可愛的模樣讓牠成為警界狗明星。有警員拍下牠的生活照，加上警界慣用語做成貼圖，並被LINE貼圖小舖審核通過上架，每賣出一組貼圖30元，可分得6元，警方用來當牠的飼料費用。

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