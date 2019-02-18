曾向店家反映「菜色差」 怪女闖自助餐店灑不明粉末

2019-02-18 14:52

〔記者曾健銘／新北報導〕驚！新北市三芝區1名女子，疑似不滿自助餐店的菜色不好吃，昨日傍晚竟跑到自助餐店內，趁著服務人員不注意時，朝著桌上好幾盤菜撒了不明粉末，隨即逃離現場，店家察覺有異，嚇得趕緊桌上菜色全部倒掉，並將監視器畫面PO網，提醒民眾注意該名女子，但未報案提告。

店家監視器畫面顯示，昨日傍晚5時許獨自騎車到該自助餐店，女子安全帽也未脫下，一進店內就從黃色塑膠袋內掏出不明粉末往桌上的餐盤撒，隨後轉頭走人，整起過程不到5秒鐘，店家發現後還來不及制止，女子就已騎車離開，老闆娘事後還狐疑地夾菜試吃，最後決定全部倒掉重煮，事後就在臉書PO文提醒其他店家當心該名「怪客」。

淡水分局表示，事後並未接受店家報案，警員主動到場關切，店家則向警方說，該名婦人曾到店內消費過幾次，曾向店家反映過菜色不好，懷疑是因此懷恨在心，事後也決定不追究。

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