ATM前持刀砍人強盜 男判刑7年8月

2019-02-18 14:14

〔記者王定傳／新北報導〕29歲男子李育陞於去年9月間，偷了機車跑到新北市板橋區一家銀行自動化服務區內，亮刀抵住盧姓民眾的脖子，恫稱：「這是搶劫，把錢拿出來，不然我就刺你」，面對盧男抵抗，他揮刀砍、刺，強盜11000 元得逞，新北地院依攜帶兇器竊盜及攜帶兇器強盜罪，判李男7年8個月徒刑，可上訴。

去年9月12日0 時許，李男在板橋民族路上先偷了一台機車，再跑到附近一間銀行的自動化服務區前等待，伺機行搶，見到盧姓民眾持現金準備存款時，突然亮出水果刀抵住盧男脖子，恫稱：「這是搶劫，把錢拿出來，不然我就刺你」等語。

面對盧男抵抗，李男竟持水果刀朝盧男身體砍、刺，把他推倒在地，強盜11000 元得逞後立刻逃跑，被害人急忙報警，警方調閱監視器，將李男逮捕。

法院審理時，李男坦承犯行，合議庭認為李男不思循正當途徑獲取所需，反企圖不勞而獲，任意竊取、強取他人財物，顯然欠缺法治觀念，未能尊重他人之財產法益，所為應予非難，犯後雖坦承犯行，但迄未與被害人和解、賠償，依攜帶兇器竊盜及攜帶兇器強盜罪判刑。

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