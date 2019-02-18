騙閨密「母親手術」急需用錢 挨告詐欺辯「是要幫阿富汗將軍」

2019-02-18 13:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名54歲林姓熟女，去年向董姓閨密謊稱母親手術急需用錢，騙得16萬元，表示2個月就還，卻遲未依約還錢，被告詐欺，未料，偵查中林女卻辯稱不是存心騙錢，「錢是要幫阿富汗的將軍辦退休的手續費」等語。林女雖可能也遭到假將軍詐騙才騙人，但林女母親並未手術，詐欺屬實，高雄地院仍將她判刑6月，如易科罰金18萬元，可上訴。

檢方起訴指出， 家住前鎮區的54歲林姓女子，明知母親並無缺錢手術的情形，竟於去年3月間，以LINE聯繫董姓女同事，佯稱母親手術缺新台幣16萬元，並稱可給付每月3萬2000元之利息，及借款2個月後即可清償，致董女陷於錯誤，匯款10萬元至林女兒子帳戶，另交付林女現金6萬元。但林女取得款項後遲不依約清償借款，董女始知悉受騙提告。

林女在偵查中竟語出驚人說，「我說我母親手術缺錢，是騙告訴人的，我是因為要幫阿富汗將軍辦理退休證明手續而急需用錢，不是存心騙董女」。林女並表示有打算還錢，已還了1萬元。

法官雖研判林女可能遭遇假阿富汗將軍詐騙，才謊稱母親要手術騙董女錢，但詐欺屬實，之前又有施用毒品前科，依詐欺罪將他判刑6月，如易科罰金18萬元，並須追繳犯罪不法所得，可上訴。

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