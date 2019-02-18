台灣魷釣船南大西洋爆炸5漁工失蹤 外交部：協調英國積極搜尋

高雄魷釣船俊榮號驚傳在大西洋海域起火，有5名菲籍船工失蹤。（翻攝自Aan Hen Sueke臉書）

2019-02-18 12:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣高雄籍遠洋魷釣船「俊榮」號（JUN RONG）上週一在南大西洋福克蘭群島海域，疑似爆炸起火燃燒，69名船員中，64人獲救，5名菲律賓漁工失蹤。外交部表示，我方當天接獲通報後立即進洽英國政府協助，目前失蹤的5名菲律賓漁工尚未尋獲，有2名獲救人員燒燙傷，其餘人員均安全無恙。

外國海事媒體《Baird Maritime》2月15日報導，菲律賓駐倫敦大使館證實，「俊榮」號在2月11日，於福克蘭群島海域突然發生火災，5名菲律賓船員失蹤。菲律賓外交部（DFA）並發表聲明表示，失踪的菲籍船員「仍然充滿希望」（remains hopeful）會被發現。

外交部今天說明，「俊榮」號在台北時間2月12日下午6時左右，於南大西洋的福克蘭群島海域作業時，​疑似爆炸起火燃燒，69名船員中，64人獲救，包含我國籍的船長、輪機長及兩名船員等4人，5名菲律賓籍漁工失蹤。外交部說，獲救人員中，除我國籍輪機長及一名越南籍船員燒燙傷外，其餘獲救人員均安全無恙。

外交部說，我方於台北時間12日晚間8時48分接獲通報，立刻透過外館進洽英國政府相關部會提供協助，福克蘭群島當地政府也即刻派船搜救。另有我國籍2艘友船，投入協助載送獲救船員至烏拉圭Montevideo港。但據瞭解，截至目前為止，失蹤的5名菲律賓漁工尚未尋獲。

​外交部表示將持續關注後續發展，與漁業署保持密切聯繫，同時將案情通報菲律賓及越南駐台代表處，並持續協調英方積極搜尋失蹤菲籍漁工。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/