超車爆衝突 莽男掏空氣槍理論被逮

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區昨日下午4時許驚傳行車糾紛，25歲鄭姓男子臨停在自強路一段購買檳榔時，他因不滿後方車輛想逆向超車，竟然當街亮出手槍恐嚇30歲呂姓駕駛，2人因此在大街上互嗆，民眾目擊後報案，線上警力火速到場將2人架開，才未衍生流血衝突，而該把手槍經檢測也僅是空氣槍，但警方仍將2人帶回偵辦。
警方調查，鄭男當時臨停在自強路一段一檳榔攤前消費後準備離開，後方的呂男見狀欲加速從旁逆向超車，但鄭男也不甘示弱，重踩油門不讓位，雙方在巷弄內僵持不下，最後才將車輛停在路邊下車理論，鄭男才亮槍嗆聲：「想怎樣？」所幸轄區警力迅速趕抵控制現場，隨後依現行犯身分將2人上銬逮捕。
偵訊時鄭男承認犯行，供稱不滿對方超車才會亮槍，但他也指控對方攔車嗆聲，堅決提告，警方也依法受理，訊後依恐嚇以及社會秩序維護法將鄭男送辦，而呂男也依恐嚇、強制罪嫌移送法辦。
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鄭男當時臨停在街上購買檳榔。（記者曾健銘翻攝）
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呂男當時想逆向超車未果，因此爆發衝突。（記者曾健銘翻攝）
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轄區警力到場將雙方帶回偵辦。（記者曾健銘翻攝）
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警方在鄭男車上搜出空氣槍。（記者曾健銘翻攝）
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亮槍恐嚇的鄭男被警方送辦。（記者曾健銘翻攝）
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攔車理論的呂男也被警方移送法辦。（記者曾健銘翻攝）
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