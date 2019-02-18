女吃了軟糖昏睡差點被性侵 王男賠36萬獲緩刑

2019-02-18 12:07

［記者楊政郡／台中報導］「小谷」等3女生應友人邀約到台中某汽車旅館飲酒唱歌，吃了不名軟糖（含鎮靜劑）昏昏欲睡，被王男趁機摸胸、襲陰，想要插入之際，王男太過疲累無法勃起而未遂，而「小谷」的鍾姓友人發現房間打掃時掉下保險套，帶走作為證據，告知「小谷」可能被性侵，提告後王男被依下藥性侵未遂判2年徒刑，賠償36萬後，獲得緩刑3年。

判決書指出，王男2016年9月17日凌晨2時許，邀鍾、黃兩女到汽旅聚會，而先前隨同鍾女一起北上的「小谷」，也就一起到汽旅唱歌、飲酒。

王男提供給「小谷」含苯二氮平類鎮定劑的不明軟糖，「小谷」吃了進入嗜睡，鍾女有事要臨時外出卻叫不醒「小谷」，讓她留在汽旅房間內繼續睡，只與黃女一起離去。

王某有機可趁，乘「小谷」昏睡、意識模糊，以手撫摸胸部、陰部，以陰莖磨蹭其陰部，拿出保險套嘗試戴上，但王過於疲累未勃起始罷手而未遂。

鍾、黃兩人一個多小時又回到汽旅，「小谷」仍在睡覺，王男則剛沐浴完畢，要求鍾女帶「小谷」去洗澡，並找客服來房間打掃，鍾女查覺有異，把「小谷」拉起詢問有無怎樣？「小谷」還迷迷糊糊無法理解問題，僅表示還很累想睡，而客服人員來打掃更換床單之際，從床單掉下保險套1個，鍾與黃深感有異，撿起保險套保存證據。

事後鍾女告知「小谷」，其昏睡時疑似遭王性侵，兩人遂至林新醫院驗傷並報警處理。

王男坦承犯行，法官審酌被告未能克制自身情慾，利用聚會唱歌、飲酒之際，下藥性侵未遂，王男已賠償36萬和解，給予緩刑機會，緩刑期間交付保護管束。

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