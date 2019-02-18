女吞百顆安眠藥尋死 警火線即刻救援！

2019-02-18 11:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警局第三分局中華派出所日前接獲民眾通報，指有女子離家且有輕生念頭，所長張勝雄立即率同仁搜尋，及時發現吞下100顆安眠藥的女子，火速將她送醫，成功挽回一條寶貴生命！

中華派出所日前接獲通報緊急協尋欲輕生女子，利用行動電話即時定位，查知該名女子所處大略位置後，由所長張勝雄指揮派遣警力巡佐李文正、警員陳詳畇、陳建勳等人，於車來車往、車速飛快的西濱公路旁，發現該名女子所駕駛的自小客車，見其身處險境，即刻上前搶救。

經查看發現女子癱坐於駕駛座上，經李員等人詢問，該名女子表示與家人吵架後，情緒低落，而有輕生念頭，經員警將其攙扶下車後，意識逐漸模糊，並向員警表示已吞食約100顆安眠藥，員警聽聞後見事態嚴重，立即將其載回派出所，同時由值班員警聯繫消防分隊派遣救護車到所，對女子施以救護，再由員警隨同救護車護送前往國泰醫院新竹分院急救，所幸經過醫院搶救後恢復意識，成功挽救寶貴性命。

中華派出所呼籲民眾，一定要珍惜生命，遭遇困境時，請尋求親友或相關單位協助解決，千萬不要冒然尋短輕生，以免造成家人及親友永遠的傷痛和遺憾。

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