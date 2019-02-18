一句「你不敢對我怎樣」 男子衝動持利剪刺穿鄰居脾臟

2019-02-18 11:36

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市三民區一名林姓男子因不滿蕭姓鄰居家傳出噪音，影響其睡眠作息，多次溝通無效，竟持園藝用的剪刀前往興師問罪，並持利剪刺破蕭男脾臟，幸及時送醫才撿回一命，高雄地院審理時，林男辯稱無意殺人，是對方說一句「你不敢對我怎樣」，激怒他才持剪刀刺對方。法官仍將他依殺人未遂罪，判刑6年2月。可上訴。

判決指出，家住三民區的林姓男子，因不滿蕭姓鄰居一家常在夜間傳出噪音，影響其睡眠作息，多次溝通未果，雙方產生嫌隙。

2017年7月27日23時37分許，因蕭家再度發出噪音，林男心生不滿，竟攜帶家中園藝用的鐵剪刀藏放在褲子右後方口袋找蕭男興師問罪。

雙方理論過程，一言不合發生爭吵，林男之子聞聲介入勸阻，但林男仍因被害人的言語刺激，一時激憤、衝動持預藏鐵剪刀衝向蕭姓被害人，朝其軀幹左側位置刺擊1刀後，蕭男反擊抵抗，雙方進而扭打，林男之子隨即介入欲將雙方隔開，但林男仍持續持鐵剪刀欲攻擊蕭男，後因蕭姓被害人的二子也聞聲出面攔阻始罷手。

蕭姓被害人經送醫救治後，左腰穿刺傷、脾臟破裂（後經手術切除）、左腎撕裂傷、左側血胸、左前臂裂傷，幸撿回一命。林男逞凶後則將行兇的鐵剪刀交由到場處理員警，經三民二分局報告檢方偵查，依殺人未遂罪嫌起訴。

高雄地院審理時，林男辯稱無意殺人，預藏剪刀是因對方個頭比他高，怕吃虧才攜帶防身，雙方理論過程因蕭姓被害人一句「你不敢對我怎樣」，一時受刺激氣憤才持剪刀刺向被害人，並否認被害人的手是他所傷。

不過，合議庭仍將他依殺人未遂罪判處6年2月，全案可上訴。

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