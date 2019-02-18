獨家》台灣魷釣船南大西洋疑爆炸起火 5漁工失蹤

2019-02-18 06:19

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣籍遠洋魷釣船「俊榮」號（JUN RONG）於2月11日在南大西洋的福克蘭群島海域作業時，疑似爆炸起火燃燒，69名船員中，64人獲救，5名菲律賓漁工失蹤，整艘船幾乎全毀。「俊榮號」重980噸、長75.69公尺。

根據外國海事媒體《Baird Maritime》2月15日報導，菲律賓駐倫敦大使館證實，這艘漁船在2月11日上週一，於福克蘭群島海域突然發生火災後，有5名船員失蹤，全部都是菲律賓人。菲律賓外交部（DFA）發表聲明表示，失踪的菲籍船員「仍然充滿希望」（remains hopeful）會被發現。

2月16日，《MARITIME BULLETIN》網站，仍以「missing」（失蹤）公告。

不過，台灣漁業界傳出的說法是「爆炸起火」，造成5人死亡，就算是失蹤，恐怕也凶多吉少。

回顧台灣籍遠洋魷釣船歷史，2011年4月29日，「來慶」號在大西洋西南方的海域作業時，發生氣爆意外，造成台籍輪機長及2名外籍漁工罹難，另有4名外籍漁工失蹤、18人受傷。

2015年2月26日，「祥富春」號在阿根廷東南部外海失聯，49人失蹤，搜尋1個月後，至今依舊毫無音訊。

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