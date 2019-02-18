相中10大猛犬中的比特犬 偷兒打包懷孕比特犬帶走

2019-02-18 06:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣1名資深竊賊，為錢潛入狗舍偷走兇猛的比特犬，裝飼料袋置於機車腳踏板運送，狗兒不叫不跳，但仍被草屯警方攔下盤查，意外地救了該隻懷孕的比特犬，該賊稱「母狗用手一招就來」，惟馴犬教練段傳仁說，竊賊應常去狗舍，且了解比特犬不吠叫、非特殊情況不咬人的鬥犬特性，至於選孕犬則是因狗兒生愈多就賣愈多錢。

南投縣60歲李姓男子竊盜前科多，日前大白天騎機車到國姓鄉一偏僻狗舍，在10隻比特犬中，挑中1隻懷孕的母狗，不費什麼氣力就把狗兒裝入飼料袋，置於機車腳踏板中要載回草屯鎮。

李男在台14線上被雙冬派出所巡邏的員警發現，由於草屯郊區最近有電線被偷剪，員警懷疑飼料袋內裝的就是電線而攔查，但趨近一看袋口露出一截狗尾巴，打開袋子查看，果然是隻不叫不跳，且是大腹便便的母比特犬。

李男一開始說狗是自己養的，怕牠在機車上受驚嚇會跳車，後來改稱朋友送的，但兩種說法都被員警戳破，最後才坦承是到國姓鄉一處養比特犬的狗舍偷的。員警不解地問他：「比特犬兇猛，懷孕母狗應該更兇，你如何抓到？」，他則一派輕鬆地答：「用手一招牠就來了！」。

草屯鎮馴犬教練段傳仁說，比特犬常被拿來賭博，身價頗高，這個竊賊研判應不是首次偷比特犬，也應該多次進入該狗舍，狗兒們對他並不陌生。而他會選中懷孕母狗，絕不是因為只有該隻母狗用手一招就來，而是因其牠生下的狗兒，生得愈多隻就賣愈多錢。

段傳仁說，人們在繁殖比特犬時加以改良，讓牠不會吠叫，因一吠叫未鬥就已被判輸，推測這名竊賊對比特犬習性略有研究，知道比特犬不會吠叫，也不會咬人，才敢放心來偷。

不過，段傳仁也說，比特犬被改良到咬狗不咬人，但若被人刺激到，還是會咬人，因此才會有那麼多被比特犬咬死或咬傷的新聞傳出，很多人不知比特犬咬合力極大，高達800磅，人一旦被咬非死即重傷。所以奉勸大家，不要將自己置於險境。

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