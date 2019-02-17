罕見！3次酒駕 1次緩起訴、2次「免刑」

2019-02-17 23:56

〔記者王定傳／新北報導〕因殺人被判無期徒刑、假釋出獄的胡姓男子，前年2月酒駕，當時法官給他一次機會給予免刑，但去年6月11日，他竟在法院內酒駕騎車，雖獲檢方緩起訴，晚間騎車回家時又被逮，酒測值仍超標；新北地院合議庭認為，他有悔悟且未釀事故，積極更生，投入社會，且有參與戒酒癮治療及輔導，再給予免刑；法界人士指出，胡男2度獲免刑十分罕見。

判決書指出，1997年間，胡男因殺人案件被判處無期徒刑，2017年1月23日假釋出監，假釋期間付保護管束；但隔月2日，他就因酒駕開車被逮，2天後甚至大鬧親人住處，除出言恐嚇並揮舞磚塊、鐵片，車內還被發現有水果刀、美工刀、童軍繩等物，法院核發緊急保護令後，他仍前往親人家按電鈴而違反保護令。

胡男違反保護令被判拘役59日確定，酒駕部分，法院簡易判決處以4個月徒刑，併科罰金4萬元，胡針對酒駕部分提出上訴。

合議庭認為，胡男因長期牢獄，罹患失眠、尾椎痛、頸椎神經根病變併上肢感覺異常等疾患，案發時身體疼痛沒帶止痛藥而喝酒止痛，犯後態度良好，無其他酒駕行為，屬偶發性犯罪又未釀成事故，若因此被判刑，假釋會被撤銷，將使他喪失復歸社會機會，加上他積極更生，投入社會，予以免刑。

不過，去年6月11日，胡男因認為他被控殺人案是遭到冤枉，前往新北地檢署陳情未果後，在法院內酒駕騎車被逮，檢方雖予以緩起訴處份，但他晚上10時許又騎車上路，酒測值仍有0.25毫克被判刑2個月。

上訴後，新北院合議庭認為，胡男同日2次酒駕時間相隔有5小時之久，且沒釀成事故，犯罪情節輕微，加上亞杜蘭關懷協會人員證稱：「胡男有到監獄宣導，且一直有進步、情緒穩定，5個月內沒有看到他喝酒」，加上他在更生保護會的相關紀錄、志工服務證，可證他有積極參與戒酒癮治療及輔導事實，再給免刑。

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