公親變事主！ 越南同鄉勸架卻被一刀刺死

2019-02-17 23:15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕公親變事主！今天凌晨0點多，29歲阮姓男子疑因口角糾紛，涉嫌一刀活活殺死31歲張姓男子，過程中，還造成另名27歲阮姓男子受傷，他們都是越南籍人士，警方已將涉案7人逮捕到案，將依殺人罪嫌移送桃園地檢署繼續偵辦。

警方初步調查，阮姓兇嫌一行共7人今天凌晨0點多在桃園區中正路48巷附近，巧遇張姓死者及阮姓傷者，張男為調解阮男與同鄉的糾紛，充當和事佬，代替對方向阮男說對不起，並表示「都是越南來的有話好好說」，不料勸和不成，雙方起了口角，阮男一怒之下，持30公分刀朝張男心臟砍一刀，導致張男當場斃命。

警方獲報到場，阮男一行人早已鳥獸散，只剩死者一人倒臥血泊之中，警方雖然緊急通報救護人員將張男送醫急救，但仍回天乏術，至於受傷的阮男則因驚嚇過度，趁亂逃離現場，並未送醫治療。

警方緊急成立專案小組，調閱監視器畫面，策動犯嫌一行人及阮姓傷者到案說明，阮姓嫌犯一行人向警方坦承不諱，訊後，警方將依涉犯殺人罪嫌將他們移送至桃園地檢署。

另方面，檢警已於今天晚上6點半相驗死者遺體，初判死因為出血性休克，詳細死因仍待檢警進一步解剖釐清。

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