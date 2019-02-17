台北市文山區晚間平房火警 發現1男性焦屍

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山區木柵路一段231巷一棟平房，晚間近7時發生火警，有鄰居表示屋內有人受困，消防局派出大批人車，在20分鐘內迅速撲滅火勢，搜索屋內時，在臥室床鋪上發現1具男性焦屍，警消還在現場擴大搜索確認，並調查死者身分及火警原因。
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