百萬雙B夾擊廂型車 賓士400慘輸恐報廢

2019-02-17 21:33

〔記者陳建志／台中報導〕台中市環中東路和台74線德芳南路下匝道口，今天凌晨發生一起車禍，一輛由李姓男子駕駛的賓士車，行經該處路口時，疑似因恍神未注意車前狀況，直接撞上前方等紅燈，由何姓男子駕駛的廂型車，並往前推撞前方同樣等紅燈的一輛BMW轎車，造成廂型車成夾心餅，所幸僅廂型車上林姓乘客臉部受傷，不過李男的賓士車車頭，因強烈撞擊引擎、板金都嚴重損壞，恐面臨報廢命運。

大里區環中東路6段和台74線德芳南路下匝道口，今天凌晨0點45分左右，突然傳出連串的車輛碰撞聲，附近民眾聽到紛紛從住處探頭察看，發現1輛由李姓男子（31歲）駕駛的賓士C400轎車，撞上前方的紅色廂型車，並往前撞上另一輛由吳姓女子（27歲）駕駛的BMW轎車。

因撞擊力強大，紅色廂型車被雙B轎車前後夾擊成為夾心餅，整輛車幾乎被推上一旁的隔音牆，車上何姓駕駛（57歲）和林姓妻子，臉部等處受傷，所幸無大礙，何男表示，當時正做完生意收攤回家，沒想到正在等紅燈，就突然被後方的賓士車撞上，整輛廂型車右後方幾乎被撞爛。

而由李男駕駛的賓士C400轎車，新車售價超過300萬，因強烈撞擊，車上安全氣囊都爆開，所幸李男和車上另一名女子都無恙，不過整輛車頭幾乎撞爛，不但引擎零件爆裂，機油也漏了一地，板金更是嚴重損壞扭曲，恐面臨報廢命運。

霧峰交通分隊施博偉分隊長表示，3名駕駛酒測後都無酒精反映，初步調查，當時BMW轎車和廂型車都在等紅燈，後方白色賓士車疑因未注意車前狀況直接撞上廂型車，並推撞前方的BMW轎車，賓士車李姓駕駛表示「我也不知道怎麼會撞上」，因前面兩輛車都在靜止狀態，主要肇責在李男。

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