囂張﹗飆罵3管理員判賠 坐牢10年也還不完

2019-02-17 15:10

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄第2監獄張姓受刑人不服管教，被控3天內連續以「臭垃圾、三小」、「婊子」等語，分別飆罵賴姓等3名管理員，遭求償30萬元精神慰撫金，經橋頭地院審理後，判決張應各賠償4萬元共12萬。

據了解，受刑人服期間，每個月作業金2、3百元，10年最多3萬6千元，也賠不完。

今年5月12日上午，張姓受刑人在監獄正舍房間內，為索取更多洗衣粉，大聲咆哮，並以水桶敲打窗戶，辱罵鍾姓管理員「臭垃圾、三小」等語約10餘次。

同月14日上午清晨，張在違規房處因不滿因不滿主管要求降低音量，竟大聲咆哮，並對吳姓管理員辱罵「垃圾」及比中指多次，並於一小時後在打飯時，大罵吳員「臭垃圾」、「臭俗仔」等語，連續約10餘次。

當天晚上，張又在正舍房間，持鐵製便當盒攻擊賴姓管理員，並大聲辱罵「幹你娘」、「婊子」等語。賴等3人不堪被辱，飽受精神折磨，各請求賠償10萬元精神慰撫金。

張姓被告雖坦承說話不禮貌，但辯稱因服用躁鬱症藥物，故情緒較為激動，不知自己在做什麼。

法官開庭勘驗現場監視錄影光碟，案發當時張意識清醒，蓄意辱罵管理員，不是處於無意識或精神錯亂的情形下，判決他敗訴，並審酌被告經濟能力等情形，認為各賠4萬元比較合理。

法界人士則指出，受刑人坐牢期間，難免因情緒不穩出言不遜，管理員大都能體諒容忍，像張案提民事求償，的確相當罕見。

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