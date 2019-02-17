台東元宵遶境適逢上課日 縣警局請宮廟勿邀未成年少年參加

2019-02-17 12:26

［記者王秀亭／台東報導］台東市元宵神明遶慶活動19日舉行，因適逢星期二，為各級學校上課時間，為避免學生上課就學權益，台東縣警局這幾天逐一拜訪參與繞境的陣頭、宮廟及文化團體，加強宣導「學校上課期間，請勿邀未成年少年、學生參加遶境隊伍」。

台東縣警局表示，每年台東市元宵神明遶境活動都吸引不少遊客前來，亦有部分青年學子參加，但今年活動期間恰巧是上課期間，盼學生們能以學業學習優先，因而縣警局從15日起，逐一拜訪參與隊伍。

縣警局人員每到一處，就現場發送反毒宣導卡片，並邀受宣導單位手持反暴力、反毒品、反幫派、反飆車等宣導標語共同保護少年安全。

縣警局指出，台東縣各界在學生及校園安全維護工作不遺餘力，平時各級學校、教育處及警察局已建立良好橫向溝通及通報機制，各學校對危害學生及校園的情資，都能隨時透過校安通報機制，由教育處轉警察局立即處置，警方亦與轄區各學校保持良好互動、聯絡機制，對可能危害學生及校園情資的掌控防處，均能發揮功效，確保學生安全。

縣警局長劉崇智表示，為確保今年元宵節藝陣繞境遊行順利圓滿，對活動期間有發生不法滋擾情勢，會積極查處，以確保餐與民眾的安全。

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