KTV大廳互嗆爆衝突 酒客撂人理論撲空遭警驅離

2019-02-17 12:13

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區一連鎖KTV，今日凌晨1時許驚傳酒客糾紛，21歲趙姓男子喝醉酒後在大廳與另名客人爆發口角，趙男不滿遭嗆，匆匆回到包廂內撂人，帶著10名友人直奔1樓準備「開打」時，對方卻早已離開現場，忿忿不平的趙男等11人隨即在KTV外逗留、喧嘩，讓店員誤以為是打架，所幸警方快打部隊火速趕抵，噴辣椒水將趙男一行人驅離。

警方表示，今日凌晨1時許接獲店家報案，指稱長榮路的KTV外有民眾滋事，警方立即出動16名快打警力火速趕到，但現場11名男子仍舊情緒激動，不斷地大聲喧嘩、叫囂，經勸說無效，警員噴射辣椒水，才壓制民眾囂張氣焰。

警方調查，事件起因為趙男在大廳與另名酒客互看不順眼互嗆，趙男憤而回到包廂夥同10名友人下樓理論，但對方已先行離開，但一行人因喝酒後情緒高亢，仍在現場叫囂，才會被誤認為是打架鬧事，最後經勸導後已自行離開，未衍生後續衝突。

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