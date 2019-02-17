詐騙老梗又來了！老公朋友的包裹被海關扣留急匯錢…

2019-02-17 11:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一名郭姓婦人接獲自稱是她丈夫的友人來信，假稱人在國外臨時需要借錢匯款，郭婦不疑有他，前往銀行正要將美金1千元（約新台幣3萬元）匯出時，被據報趕來的員警制止，及時攔阻詐騙匯款。

台北市南港派出所接獲南港區第一銀行報案稱有民眾疑似遭詐騙，警員伊斯巴拉淦‧巴尼杜兒獲報到場，了解原委後得知，46歲郭女表示其丈夫目前人在中東經商，日前接到自稱是丈夫的友人發E-MAIL告知有箱包裹要寄送，需要郭女匯款3千美金至國外帳戶，且郭女日前已完成匯款。

對方後又來信稱該包裹目前遭海關扣留，需再支付美金1000元，才能拿回包裹；處理行員聽完覺得可疑，因此報警協助。員警了解事發經過後，斷定是典型的詐騙案，並請郭女出示對方所發E-MAIL內容，經檢視果然發現內容皆為簡體字，更加確認為詐騙。

當員警告知郭女遇詐時，起初郭女仍狐疑，直到員警再三詢問是否認識丈夫友人，以及是否與丈夫聯繫確認等問題，郭女才驚覺自己是遭詐，後在員警及行員的協助下，成功攔阻險些匯出的1000元美金。郭女對於員警熱心幫忙，也致上萬分謝意。

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