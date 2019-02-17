這個也偷！公園廁所水狂噴 11個水龍頭遭竊

2019-02-17 11:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮運動公園內的廁所，昨天被民眾發現，廁所內的水龍頭通通不見，水柱直噴而出，潮州鎮公所獲報後趕緊派員「止水」，公所今表示，去年底該公園就曾發生電箱遭破壞，加裝監視器後竟然又發生水龍頭遭竊，將通報警方協助調閱影像紀錄，呼籲民眾發揮公德心愛惜公物。

潮州運動公園內的公廁洗手台、戶外澆灌用水龍頭總共11個水龍頭失竊，昨天有民眾發現廁所內不斷有水流出，且嘩啦嘩啦水聲不斷，入內一看，竟發現水龍頭被敲壞，導致自來水爆管及水爆流。

潮州鎮運動公園內的兩座廁所今年剛獲得屏東縣政府補助，計劃以180萬元進行優質公廁計畫，沒想到還未動工，就發生水龍頭遭破壞。

有鎮民同仇敵愾大罵「沒公德心！」也有人認為，竊賊欠錢花用才會破壞水龍頭變賣，追根究底是治安問題。

潮州鎮公所主秘王建元說，公所接獲通報後，目前已暫時修復兩個水龍頭，並關閉部分水龍頭供水，去年底公園廁所附近的電箱也曾遭破壞，偷走裡頭的銅線，加裝監視器後，仍防不勝防，這次換成水龍頭成為被破壞的目標，讓人看了很心痛。

鎮公所也表示，潮州運動公園是台灣溜冰國手的培訓場地，縣府積極爭取經費改善老舊設施，讓國手搖籃更完善，公所將行文潮州分局，希望與地方警力合作，未來公園廁所水龍頭等相關設施，也考量改用變賣價值低的塑膠材質，改善公共設施遭破壞問題。

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