警靠Google街景圖喚回記憶 助老婦找回家的路

2019-02-17 11:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一名年近8旬的楊姓老婦，中午時分獨自在木柵指南宮附近，疑似迷途在公車站前徘徊，警方詢問她卻怎麼也想不起家住哪裡，最後靠著Google街景慢慢喚回記憶，終於幫老婦找到回家的路。

台北市文山一警分局指南派出所警員李育齊、李佳彥當時接獲民眾報案，於萬壽路115號指南宮前山公車站前有疑似迷途老人，2警到場發現楊姓老婦獨自在該處徘徊，因山上氣溫較低，2警先用巡邏車載老婦回所安撫其情緒。

但不管怎麼詢問老婦，卻無法得知有關住家或家人的相關資訊，身上亦無攜帶任何證件，僅記得自己住在新店某市場附近；警員李育齊靈機一動，利用Google街景圖慢慢喚回老婦的記憶，縮小範圍後驅車將老婦載往該處，剛好遇上正幫忙尋找老婦的熱心鄰居，順利連絡上老婦女兒。

據了解，79歲楊姓老婦與女兒同住於新店區，當日早上出門散步，因迷失方向便一路走到木柵指南宮，女兒發現母親走失心急如焚，與鄰居一同四處尋找，見到警車載著母親平安返家，非常感謝警方的體貼關懷，讓她放下心中的大石頭。

警方表示，民眾家中若有年長者或身障人士有走失之虞，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯繫方式，俾利警方發現時可確認走失年長者身分以快速通知家屬。

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