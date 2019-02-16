不爽遭嗆「鎖定你」！ 他告警察恐嚇

2019-02-16 22:22

〔記者王捷／台南報導〕鄭姓男子的王姓女友在被警方取締酒駕，鄭男擔心王女要到拘留所過夜不方便，打電話到警所詢問是否能送飲料、行動電源，但是被警員以「可能會用行動電源自殺」為由拒絕，鄭男指控，問訊時警員疑嗆女友，要他不要白目一直打電話到警所，否則要鎖定他，這讓他相當懼怕，向南檢投狀告警員恐嚇，警方則指出，據調查沒有恐嚇情形，鄭男可能有誤會。鄭男指出會向南檢申請證據保全。

鄭男說，他跟女友在做網拍生意，11凌晨女友慶生後喝酒開車回家，被警方尾隨後攔下，酒駕的確不對，但他女友全程都很配合，他知道女友會被送到拘留所過夜，因此打電話到警所關心，希望能送飲料跟行動電源給女友，但是警員的態度非常差，告訴他女友會用這些東西自殺，拒絕他帶飲料探望女友。

鄭男還指控，當他掛完電話後，一名警員還對女友說，要女友轉達他，不要這麼白目，不然就要鎖定他，好像要跟蹤他還是幹嘛，一犯錯就要抓他一樣，讓他覺得很害怕，因此到南檢投狀，對該警員提告恐嚇，同時還到分局督察組，要求調閱錄音錄影，卻被督察組騙沒有畫面與錄音，因此二度到南檢向檢方申請證據保全。

對於鄭男指控，警方指出，經過調查不到恐嚇的程度，可能鄭男有所誤會。

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