獨家》高雄「儂儂」集團首腦過世 警界貪瀆大案落幕

2019-02-16 17:27

〔記者黃建華／高雄報導〕18年前、高雄爆發震驚全國的「儂儂案」，數十官警涉嫌收賄包庇以經營「泰國浴」豔名遠播的「儂儂」色情集團，有多達34名官警與18名業者遭起訴、判刑入獄，有人無罪平反，也有人逃亡海外迄今，涉案層級最高三線一，還扯出有不肖警官另勾結儂儂集團老闆陳武才詐領交通事故保險費的案外案，陳遭通緝逃亡多年，高雄地院最近才查出他已死亡1年多，將他被控涉及的17起貪汙案，以被告死亡，判決「公訴不受理」。這起曾讓高雄警界不堪回首的「儂儂案」，正式走入歷史!

據了解，得年60歲的陳武才，民國70年末期先經營「泰國浴」型態的「千里馬」色情理容院及摸摸茶性質的冰果室起家。

外號「武才」的陳董，因懂得用公關費打理警界及地方政治人物，作風又海派，後來還加入民防義警及警友會等組織，迅速打通警界的人脈。

全盛時期，陳武才在新興區五福路經營「儂儂園」色情指油壓，隨后又在九如路開設分店「儂儂情」、和平路「儂儂」﹔三多路則開設「儂儂賓館」，將整幢7層樓透天建築都作為經營色情行業使用，顧客還可刷信用卡進行性交易，當年股市萬點，房市蓬勃，儂儂系列以3500元春風一度的全套服務，吸引不少尋芳客，日進斗金。

陳武才後來更在苓雅區武廟路開設當時全高雄市最具規模的「冠天下」理容總匯，不僅占地寬敞、裝潢豪華、旗下小姐多達百餘人，讓他躍登高雄地區知名情色集團大亨之一。

陳擴張事業版圖過程，持續以公關費按月打理警界，盛傳單月最高達數百萬元，前後風光平安十多年，貢獻警界沒有上億也有數千萬元。但好景不常，民國90年高雄地檢署檢察官郭麗娟展開偵辦儂儂集團行賄警界集體貪瀆案，傳訊、逮捕收押大批官警與業者員工，陳武才棄保遭通緝逃亡，儂儂集圖宣告瓦解。

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