諷刺！媽媽驚見性侵累犯「喇舌」女兒 他辯「教她懂得保護自己」

2019-02-16 16:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市性侵害累犯洪姓男子，2017年騎機車載16歲少女小芳去兜風，卻恐嚇小芳說，要把小芳性濫交之事，轉告小芳打工的公司同事，小芳嚇得不知所措，任由洪男摟腰摸腿「喇舌」，卻沒想到被小芳的媽媽撞見，諷刺的是，法院審理時，洪男否認猥褻行為，宣稱自己正在教導小芳「要懂得保護自己」，「晚上約男生出去發生關係，這樣是不對的」，法院認為他瞎掰，依對少女犯強制猥褻罪判刑9月。

判決書指出，高中畢業，原任職佛具店，近年因罹患癌症而無業的洪男，2002年威逼少女性侵害得逞，被依強制性交罪判刑3年2月，2015年6月又引誘少女性交，但因缺乏證據而無罪，同年10月與12月，又兩度把另一位少女帶到公園與廣場樓梯間性交而判刑10月，他未記取教訓，2017年8月24日，他透過網路交友軟體認識16歲少女小芳，翌日（25日）晚間，與小芳於超商見面，騎機車載小芳到中市藍色公路。

兜風時小芳吐露自己已有性經驗，之後不斷滑手機，洪男很不高興，小芳也感覺無趣，吵著要回家，洪男把小芳載回住處附近超商「放生」，卻又恐嚇說，要把小芳濫交玩男生之事，告訴小芳打工公司的同事，小芳嚇得不知所措，洪男趁機摟著小芳，先撫摸穿短褲的小芳大腿，又嘴對嘴「喇舌」，卻被小芳的母親撞見。

小芳的母親說，女兒跟她約定夜間10時返家，卻逾時未歸，又沒接電話，她騎機車外出找女兒，卻見洪男「勾著女兒的腰，嘴巴就親下去」，洪男見到她，立即騎機車離去，女兒則說「我嚇死了，很噁心，還好媽媽趕到」，她還強調，女兒一直哭到翌日，一直說「很恐怖、好害怕」。

法院審理時，洪男否認親嘴等猥褻行為，他當時正在教導小芳，「小小年紀要懂得保護自己」，「年紀如此小，不懂得保護自己，晚上約男生出去發生關係，這樣是不對的」，法院不採信，認為他有2次以恐嚇等手段與少女發生性關係，這次犯後又否認，但罹患癌症健康不佳，依對少女強制猥褻罪判刑9月，洪男上訴二審，台中高分院駁回，可再上訴三審。

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