機車與砂石車對撞卡輪下 2女倒臥送醫

2019-02-16 15:16

［記者王秀亭／台東報導］台東市太原路、豐谷北路口今天中午發生砂石車與機車對撞事故，所幸砂石車駕駛緊急剎車，機車雖被卡在砂石車輪下，機車女騎士與乘客受傷倒臥地面難以起身，但意識清楚，經附近民眾及警消緊急送醫後性命無礙，仍需進一步治療。

「機車從巷口衝出，看見緊急剎車還是撞上。」砂石車45歲王姓駕駛心有餘悸表示，當時開在太原路上，突然看見機車衝出來，直覺有可能撞上，馬上踩了剎車，還是來不及。

女騎士騎乘的機車卡在砂石車車頭底部，而女騎士倒臥在機車旁，一旁血跡斑斑，女乘客則因突如其來的撞擊噴飛一旁，所幸兩人肢體受傷，意識仍然清楚，附近居民聽聞撞擊聲音，趕出查看，只見兩女倒臥路面，趕緊通報警消到場救援。

警消獲報後趕抵現場，分兩組展開救援，還有熱心民眾見近午艷陽高照，柏油路面高溫，趕緊拿傘為傷患及救護人員遮陽，減少傷患的不適。

兩名女傷患送醫時意識清楚，肇事原因仍待警方進一步釐清。

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