對肉圓爸動私刑 2鄉民各遭裁罰2千

2019-02-16 14:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市蘆洲區42歲林姓狠父1月12日晚間因11歲兒子買回來的肉圓「沒加辣」，氣憤之下拿啤酒罐掌摑兒子、鎖喉妻子，影片PO網後引發全民公憤，新北地檢署上月底依涉犯傷害、強制罪起訴林男，事件曝光後，引發網友群情激憤，2名陳姓男子衝到林家對肉圓爸動私刑，林男雖未提告傷害，但兩人仍被警方依違反社會秩序維護法送辦，新北地院三重簡易庭日前裁罰2人各2千元，可抗告。

法官認為，2男分別出手毆打肉圓爸林男臉部、下巴、左臉，但事後都留在現場，並主動向警坦承有施暴行為，表示願意負起法律責任，可算態度良好，加上林男未提告傷害，因此依社會秩序維護法各裁處罰鍰2千元。

法官認為，動用私刑而行私法正義並非正義，不但無法處理社會紛爭，反有妨礙公共秩序、社會安寧，最好方式仍應主動報請警察、檢察官依正當法律程序介入處理，除避免自己觸法受罰，也能實踐正義。

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