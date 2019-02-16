新春LINE PAY抽樂領紅包攏係假 歹徒設局詐騙15人上當

2019-02-16 13:52

〔記者邱俊福／台北報導〕農曆年節期間，通訊軟體LINE舉辦「LINE PAY一卡通電子支付贈送紅包抽獎活動」，歹徒卻利用該活動相互轉帳給紅包可以抽官方點數為誘餌，將被害人拉進不明群組內參與該群組佯稱的抽獎，或者假借要跟被害人互轉帳要紅包來抽獎，誘騙被害人轉帳後，便失去蹤影，沒有依約互轉帳，刑事局「165」反詐專線統計上周一個禮拜共有15人受騙，呼籲民眾多小心。

刑事局表示，高雄市1名林小姐，上週農曆年間興致勃勃參加「LINE PAY發紅包再領紅包」活動，經註冊資料，綁訂銀行帳號，即可用LINE PAY消費轉帳，與好友互相轉帳紅包，自己及好友均可參加活動並享1次抽獎機會，最高可得LINE PAY點數888點（等同台幣888元），在玩樂性質的誘人吸引力下，林女順勢加入好友推薦的不明群組「豬事88紅包」，玩抽抽樂遊戲，轉出666元給群組內一名陌生帳號「0丞」。

原雙方談妥互相轉帳贈予對方紅包來抽LINE官方點數，未料對方竟然打開林女傳的紅包後，就迅速離開聊天室且未轉帳紅包給林女，經其他好友提醒才驚覺「0丞」是詐騙帳戶，進而報警處理。

另名新北市張姓男子，上週也在農曆年間，被朋友拉進不明「LINE PAY 紅包」群組，欲參加此送虛擬紅包抽獎的活動，遇到一名「0豪」於群組內表示欲互相轉帳紅包，張先生與對方復互相加好友，約定雙方轉帳1000元，只為兩人均獲得LINE點數抽獎機會，遂於張男轉帳紅包後，對方火速拆開紅包後便離開聊天群組，張男才發現遭詐騙。

刑事局提醒，參加「LINE PAY一卡通電子支付發紅包再領紅包活動」，除須留意勿任意加入不明群組或帳號，更須在與對方交易轉帳付款前，再三確認對方是否為認識且可信任的對象，避免上當；另平時也應做好個人LINE安全設定措施，避免遭詐：（1）開啟「隱私設定」中「阻擋訊息」的功能，可避免接收到非好友傳送的訊息。（2）取消「我的帳號」中「允許自其他裝置登入」，避免駭客取得帳密後從電腦登入。

（3）非LINE好友傳訊息時，注意是否有不明連結，該訊息上方有「您尚未將本用戶加入好友名單」警告，用此判斷為是否為名單內好友。（4）不要點開訊息中的短網址連結（goo.gl、bit.ly等）或IP連結，建議可先向發送訊息的朋友查證。（5）做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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