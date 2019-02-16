下班搭錯車爆衝突 舉牌工人刺殺同業判刑5年4月

2019-02-16 13:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕55歲李姓廣告舉牌工人因下班時上錯車，遭該車的陳姓老闆質問，雙方爆發肢體衝突，陳姓男員工上前勸架反遭李男持水果刀刺胸，當場失去意識，幸送醫後無生命危險，新北地院日前依殺人未遂罪判李男有期徒刑5年4月，可上訴。

李男與陳姓男員工，分屬不同廣告公司所聘請的臨時人員，去年8月5日兩人一起在新北市板橋區新海路新海橋下路口舉牌，下午5時許，李男看見一部廂型車停靠身旁，以為是自己公司派車來接，興奮打開車門，上車後才發現竟是另一家廣告公司陳姓老闆的車，雙方爆發口角衝突。

被害人發現老闆與李男互嗆拉扯，過馬路加入戰局幫腔，雙方肢體衝突後，李男不爽持果刀刺向被害人胸部，民眾見狀報案，警方隨即到場壓制將李男送辦。

審理時，李男坦承犯行，法官認為，李男與被害人素不相識，卻僅因開錯車門問題而與被害人發生爭執而心生不滿，持水果刀攻擊對方身體要害部位，且迄今未能與告訴人達成和解並賠償告訴人所受傷害，因此判刑5年4月。

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