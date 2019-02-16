變臉上演？瞎扯車禍被撞「臉變形」 被識破是通緝犯

2019-02-16 10:49

〔記者黃建華／高雄報導〕一名連姓男子遭警方盤查，謊報身分，警方以警用電腦查詢，顯示的相片怎麼看都不像，連男卻瞎掰車禍被撞到臉部變形、甚至失憶，警方一度以為電影「變臉」真實版上演，但為求慎重，將人帶回分局比對指紋，這才讓連男真實身分現形，原來根本一派胡言，只因毒品案遭通緝，才冒用他人身分受檢。

新興分局中正三路派所警員陳冠鈞、卓恩於前天凌晨3時45分巡邏，在七賢一路與林森一路口見一部自小客車於夜間行駛右轉時未依規定打方向燈，便上前提醒駕駛希望其注意行車安全。

警方對駕駛及乘客兩名男子查證身分時，其中一名乘客卻謊報他人身分，所報的證號顯示的相片他差異甚多，男子辯稱是「出了車禍撞到臉才會有差別」，警員見狀忍不住問「這不是變胖變瘦的問題，你是有整形嗎？」隨後問其相關家屬成員的名字？男子又稱「撞到頭記憶力退化了」，連開車載他的友人都不知道其真實姓名，警方只好將他帶回查證身分，經指紋辨識系統過濾比對，昨查出連姓男子（43歲、有竊盜及毒品前科）的真實身分。

連男知道身分洩底，才坦承因毒品案遭判刑一年10月，為躲避警方查緝而謊報他人身分證字號，訊後依毒品通緝案解送歸案，並罪加一條意圖使公務員登載不實罪究辦。

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