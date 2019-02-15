「詐死」內外祖父母3人爽休喪假 不孝天兵遭起訴

2019-02-15 23:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陸軍徐姓一兵在休完外公的8天喪假後，異想天開接連偽造3名長輩訃聞，於1個多月內連續「賜死」外婆、爺爺、奶奶，企圖爽休24天喪假，直到部隊輔導長發現他2個月內連死4名至親，實在太慘，但他神情全無哀戚，上門弔唁順便查證才發現後來的三名長輩早已過世多年，新竹地檢署依刑法詐欺得利與行使偽造公、私文書罪嫌將這名不孝天兵提起公訴。

檢憲調查，徐男為陸軍第三地區支援指揮部湖口甲型聯合保修廠修理工場履車所一兵，去年9月間他的外祖父過世，他拿訃聞向部隊請了8天喪假，他突然發現這樣子可以爽休多日，為達到休假目的，竟分別連續於去年10月10 日、11月4日及11月19日，向任職的部隊長官連續謊稱外祖母、祖父及祖母過世，並偽造訃聞及戶口名簿，於休假後交付長官作為證明，致長官被騙而准假。

徐男去年10月10日向長官謊稱外祖母去世，再度休喪假8天，隔天才向桃園市中壢區龍岡路某印刷廠，委印外祖母的訃聞1份，去年10月17日深夜收假，才將假訃聞放在所長室，以此詐得8天喪假。

徐男食髓知味，決定再賜死一名長輩來爽換休假，在休完外祖母的8天喪假後半個月，徐男又謊稱祖父於去年11月2日去世，他從去年11月4日開始休喪假，再度連休8天，他是在休假期間的11月6日才到同一家印刷廠，印刷祖父的訃聞1份後，事後才將訃聞放在所長室用以詐騙。

徐男這時發現用這這種方式休假實在太爽，才二度詐得喪假回營一星期，決定讓祖母再死一次。

去年11月19日他在住處先委請不知情網友，列印祖母於去年11月17日死亡的訃聞，再以電腦偽造苗栗市戶政事務所的戶口名簿，並將偽造訃聞及戶口名簿拍照後LINE給上尉所長，三度詐得喪假，預計從19日起連休8天。

事後因部隊輔導長發現，徐男在2個月內連死4名至親，但他神情不見哀戚，且這麼短時間內，內外祖父母竟全部過世，也實在太慘了，非到徐員家致意不可，於是在收到徐家第4張訃聞的隔天，也就是去年11月20日，就趕緊前往徐家弔唁，也順便查證，沒想到一問之下，才知徐員事後向部隊報死訊的三名祖父母，都早已去世，實在不敢相信居然會有這樣不孝的阿兵哥，立即將徐男帶回部隊偵訊，讓他第三度詐休喪假，只休了2天就東窗事發而中斷，部隊並向檢憲報請偵辦。

檢方認為徐男所為，係犯刑法詐欺得利與行使偽造公、私文書罪嫌，全案提起公訴。

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