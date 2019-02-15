13歲兒子告爸私吞「壓歲錢」 法院判：是小孩的私人財產

2019-02-15 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕過年說吉祥話領紅包的習俗，是新春過節不能錯過的活動，而究竟長輩們包給小孩子的壓歲錢，到底是屬於孩子還是父母的呢？中國廣州日前有一對父子，就因為壓歲錢的財產歸屬問題，告上了法庭。最後法院裁決兒子勝訴，父親須將壓歲錢及利息全數歸還。

據《廣州日報》報導，2013年一對夫妻離婚，其中年僅7歲的兒子跟隨父親生活，2014年至2015年間，父親曾分3次將兒子的3000元（約台幣1萬3600元）壓歲錢，存入兒子的銀行帳戶中。2015年12月，兒子搬去和母親同住至今，母親於同月申請變更兒子的撫養權，後經法院判決撫養權歸屬母親。

2016年3月，父親未告知兒子，將兒子銀行帳戶的壓歲錢及利息取出。兒子認為，父親私自用他的身分證和銀行存摺，提取他的壓歲錢，且拒絕返還，侵犯了他的權益，為此將父親告上法院。

父親則辯稱，壓歲錢是自己作為監護人幫孩子存入銀行的，而這些壓歲錢都是在他的親友圈中產生，與孩子的母親並無關係。他曾與孩子約定，待兒子成年後會返還本金及利息。他認為，兒子會起訴他，完全是因為孩子母親利用孩子不懂分變黑白是非，試圖教唆孩子討回壓歲錢。

法院判決指出，兒子名下的銀行存款雖為父親為其存入，但兒子對存款享有所有權。因此父親將存款取出行為侵權，兒子主張歸還本金及利息請求合理。父親得全數返還壓歲錢及利息。

法官表示，此案並非個案，實際生活中，父母「挪用」壓歲錢現象普遍存在。以法律角度解釋，壓歲錢是孩子獲得的「贈與」，應歸孩童所有。

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