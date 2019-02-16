超貴！毒蟲上當 花2000多元買3包「三合一咖啡」

2019-02-16 00:30

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子在路上遇到警方盤查，警員發現機車置物箱裡面裝了3包毒咖啡，還有1小包毒品，黃男見自己跑不掉，坦承3包毒咖啡花了2000多元購買，還抱怨現在毒咖啡越來越貴，但是警方將毒咖啡帶回警所初步檢驗，卻發現裡面沒有毒品成分，讓黃男臉色一沉，覺得自己被騙，由於黃男尿液仍有毒品反應，因此將他依毒品罪嫌函送，警方指出，毒咖啡還會再做進一步檢驗。

20多歲的黃男靠打零工維生，情人節晚上他跟林姓友人雙載夜遊，但是因為黃男沒戴安全帽被巡邏警員攔下，當時警員發現黃男的機車置物箱放了3包包裝鮮豔的毒咖啡，還有1小包K毒，黃男坦承是因為他跟林男都是「單身狗」，沒有女友在情人節特別孤單，才會想吸毒。

黃男被逮後坦承，3包毒咖啡是他自己持有，向不知名的友人購買，3包共2000多元，他沒想到毒咖啡變這麼貴，林男則是坦誠自己持有K毒，不過當警方初步檢驗，發現黃男的毒咖啡沒有毒品反應，讓黃男直呼怎麼可能？

警員笑黃男，會不會被藥頭騙了，買了3包很貴的三合一咖啡，這時黃男臉色一沉，突然恢復記憶，願意向警方提供毒品上游，雖然咖啡沒有毒品反應，但是仍要送往刑事局化驗，而黃男的尿液有毒品反應，訊後將黃男依毒品罪嫌函送。

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