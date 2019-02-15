天龍國雇主剝光她性侵 女移工嚇到用手遮臉不敢看

2019-02-15 19:29

［記者陳恩惠／台北報導］家住天母地區的洪姓男子，透過人力公司聘僱印尼籍女子，來台照顧臥床的老母親，洪男趁妻子另住他處之際，2個月內多次要求女看護到臥室床上，從頭到腳幫他按摩一遍，2017年2月下旬某晚又按摩時，洪男先伸鹹豬手，後因獸性大發，脫光女看護衣褲性侵得逞，期間，女看護反抗不成，嚇得遮臉又遮眼，事後向仲介公司求救，並由鄰居協助報警；士林地院審理後，由於洪男賠錢又和解，依利用權勢性交罪，處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

法官審酌，洪男利用雇主權勢對隻身在台之外籍藍領女移工性侵，根據醫院診斷證明造成女看護心理及精神上的陰影與痛苦相當重，念及洪男無前科，在審理時終能坦承犯行，且已與女看護和解並當庭履行賠償完畢、表達悔意，認為他還能為自己的過錯彌補，考量修過EMBA，有碩士學位，現退休，與配偶相依為命，量處主文所示之刑，以示懲儆。

判決指出，企業高階主管退休的洪姓男子，2016年12月申請印尼女看護來台照顧母親，女看護來台不到2個月，洪趁著妻子未同住天母的機會，晚間多次要求女看護到他臥室床上，幫他按摩頭部、腹部及腰部，女看護因為洪男是「老闆」，工作都受到他的監督，所以對洪的按摩要求完全不敢抗拒。

2017年2月21日晚上9 時許，洪男再度要女看護到臥室幫他按摩，洪卻伸出鹹豬手撫摸她的臀部，再抓女子左手撫摸他的生殖器，右手邊摸女子的下體，然後起身將她的褲子脫下，要她跨坐腿上欲性侵，但因女子當時緊閉雙腳無法進入，洪又脫光女子的上身衣物想襲胸未果，女子全裸躺在床上，嚇得只敢矇住臉部，當洪男性侵期間，也只敢遮住眼睛不敢看。

事後女看護在屋內以市話撥打電話，向人力仲介公司求援，並透過鄰居協助報警處理，被控妨害性自主、猥褻等罪。

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